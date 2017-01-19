Barcelona Arda Turan'ı satar satmaz Messi ile masaya oturacak
Henüz Messi ile masaya oturmayan Barcelona Kulübü Arda Turan'ı Çin'e göndermesi halinde 100 milyon euro gibi bir kaynak sağlayacak ve Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak.
- Goal
Son olarak Daily Mail'ın verdiği habere göre Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Barcelona'ya 26 Milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.
ARDA GİDERSE MESSİ İÇİN KAYNAK YARATILACAK
Habere göre Barça, Arda Turan'ın satışından gelecek olan bu sıcak para ile henüz sözleşme yenilemediği Lionel Messi ile bir kez daha görüşüp imzayı attıracak. Arda'yla 5 yıllık sözleşme bulunan Katalan ekibi, mili oyuncuyu göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaş ücretleri toplanınca toplamda 100 milyon euro gibi bir kazanç elde edecek.
Bu sezon Barcelona ile 20 resmi maça çıkan Arda Turan, 12 gol ve 6 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı.
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