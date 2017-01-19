Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Barcelona Arda Turan'ı satar satmaz Messi ile masaya oturacak

Henüz Messi ile masaya oturmayan Barcelona Kulübü Arda Turan'ı Çin'e göndermesi halinde 100 milyon euro gibi bir kaynak sağlayacak ve Arjantinli yıldızla sözleşme imzalayacak.

  • Goal
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Son olarak Daily Mail'ın verdiği habere göre Çin ekibi Guangzhou Evergrande, Barcelona'ya 26 Milyon Sterlin'lik bir teklif sundu.
 
ARDA GİDERSE MESSİ İÇİN KAYNAK YARATILACAK
 
Habere göre Barça, Arda Turan'ın satışından gelecek olan bu sıcak para ile henüz sözleşme yenilemediği Lionel Messi ile bir kez daha görüşüp imzayı attıracak. Arda'yla 5 yıllık sözleşme bulunan Katalan ekibi, mili oyuncuyu göndermesi durumunda bonservis bedeli ve 3 senelik maaş ücretleri toplanınca toplamda 100 milyon euro gibi bir kazanç elde edecek. 
 
Bu sezon Barcelona ile 20 resmi maça çıkan Arda Turan, 12 gol ve 6 asistlik performansla 18 gole katkı sağladı. 

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Seçim sonrası görev değişimi tıkandı, Gambia karıştı

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Bu salyangoza 7 milyon dolar ödediler

Power Rangers: Morphin Zamanı fragmanı yayınlandı

Power Rangers: Morphin Zamanı fragmanı yayınlandı

Donald Trump reklamlarını kaldırdı

Donald Trump reklamlarını kaldırdı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA