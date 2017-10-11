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Messi hat-trick yaptı Başkan Claudio Tapia ağladı

Messi'nin Ekvador karşısında yaptığı hat-trick'le Arjantin'i Dünya Kupası'na taşımasının ardından yıldız oyuncunun yanına giden Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia hıçkıra hıçkıra ağladı.

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Dünya Kupası'na gitmesi tehlikede olan Arjantin, Messi'nin yıldızlaştığı maçta 16 yıldır deplasmanda yenemediği Ekvador'u 3-1'le geçerek doğrudan Rusya'ya gitme vizesi aldı.

Buna en çok sevinen isim ise Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia oldu.

Maçtan önce Arjantin Futbol Federasyonu binası önünde Dünya Kupası'na katılanamaması halinde çıkacak olaylara karşı önlemler alınmış, bariyerler getirilmişti.

Ancak Messi bütün bunları unutturarak Arjantin'in Dünya Kupası'na taşıdı.

Maçın bitiminin ardından soluğu Messi'nin yanında alan Federasyon Başkanı, hıçkıra hıçkıra ağlarken bu görüntüler sosyal medyaya yansıdı. 

(Cnntürk)

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