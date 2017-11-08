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Messi'den bir rekor daha!

Barcelona'da 600. resmi maçına çıkan Messi, tek kulüpte bunu başaran Giggs, Totti ve Maldini gibi birkaç futbolcudan biri oldu

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Sevilla karşısında forma giyerek  tek kulüpte kariyerinin 600. resmi maçına çıkan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı  Lionel Messi, bunu başaran sayılı futbolcuların arasına adını yazdırdı.

Özellikle 90'lı yılların sonlarına doğru kulüplerin artan gelirleri,  ödenen yüksek bonservis bedelleri ve futbolcu ücretleri nedeniyle birçok  yetenekli futbolcu, takımlarından ayrılarak farklı takımlara transfer oldu.

Son yıllarda futbolun endüstrileşmesi geçmiş dönemlerdeki  futbolcu-kulüp-taraftar ilişkisini başka bir boyuta taşısa da Messi'nin yanı sıra  Manchester United'dan Ryan Giggs, Roma'dan Francesco Totti ve Milan'dan Paolo  Maldini gibi üst düzey oyuncular, tek takımda 600'ün üzerinde maça çıkmayı  başardı.

Messi'nin önündeki futbolcular

Tek kulüpte en fazla forma giyen oyuncular sıralamasında, Messi'nin  önünde Giggs, Maldini ve Totti gibi isimler bulunuyor.

Galli oyuncu Ryan Giggs, 1991'de top koşturmaya başladığı Manchester  United'da 24 sene hücum hattının en etkili isimlerinden biri olarak kariyerini  sürdürdü ve 963 maçta görev yaptı.

Profesyonel futbol hayatına 1985'te Milan ile adım atan İtalyan  futbolcu Paolo Maldini, aralıksız 25 yıl yer aldığı bu takımın formasını 902  maçta giydi.

İtalyan futbolcu Francesco Totti de 25 sene tek takımda futbol  yaşantısını sürdüren diğer bir isim oldu. Totti, 1993'te başladığı ve 786 maça  çıktığı Roma serüvenini geçen sezon büyük bir vedayla sonlandırdı.

Kariyer istatistikleri

Lionel Messi, Barcelona formasıyla ilk maçına 16 Ekim 2004'te çıktı.

Arjantinli yıldız, 14 sezondur giydiği Barcelona formasıyla 600 maçta  523 gol ve 199 asist istatistikleri kaydetti.

Takımıyla çıktığı maçlarda 426 galibiyet gören Messi, 105 beraberlik  ve 69 yenilgi yaşadı.

Messi, şu ana kadar 393 İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), 119  UEFA Şampiyonlar Ligi, 62 İspanya Kral Kupası, 17 İspanya Süper Kupa, 5 FIFA  Kulüpler Dünya Kupası ve 4 UEFA Süper Kupa karşılaşmasında mücadele etti.

Messi, Xavi ve Iniesta'nın peşinde

Messi, Barcelona formasını en fazla giyen futbolcular listesinde Xavi  Hernandez ve Andres Iniesta'yı takip ediyor.

Söz konusu listede, 762 maçla Katar'ın El Sadd takımında forma giyen  Xavi birinci, 642 karşılaşmayla Barcelona'da kariyerini sürdüren Iniesta ikinci  sırada bulunuyor.

Üçüncü sıradaki Messi'nin (600) ardından listede Carles Puyol (593) ve  Migueli (549) sıralanıyor.

Rekorların adamı Messi

Arjantinli yıldız Messi, 13 yıldır forma giydiği Katalan ekibinde  kırılması zor birçok rekora imza attı.

Performansı ve attığı gollerle adından söz ettiren yıldız oyuncu,  sadece top koşturduğu ülkede değil, dünya futbolunda da pek çok rekoru geride  bıraktı. 

Messi, bir yılda en çok gol atan, La Liga'da en fazla fileleri  havalandıran, Barcelona'da en çok gol kaydeden oyuncu olmak üzere birçok farklı  kulvarda rekor kırdı.

La Liga'da Messi'den fazla gol atan yok

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginden biri La Liga'da, en fazla gol atan  futbolcu unvanı Arjantinli yıldız Messi'ye ait.

Tecrübeli futbolcu Messi, Barcelona formasıyla 2004'ten bu yana  oynadığı La Liga'da 393 maçta 361 gol attı. Bu alanda Real Madrid'in Portekizli  yıldızı Cristiano Ronaldo, 286 golle Messi'nin ardından ikinci sırada  bulunuyor. 

Arjantinli futbolcu, en fazla bir maçta "hat trick" yapma rekorlarını  da elinde tutuyor. Messi, Barcelona'da resmi maçlarda 39, La Liga'da 28 kez "hat  trick" yaptı. Messi, La Liga'da bir sezonda en fazla "hat trick" yapma (8)  rekorunu da Cristiano Ronaldo ile paylaşıyor. 

Tarihte arka arkaya 8 sezon kulübüyle 40'tan fazla gol atan tek  futbolcu konumundaki Messi, 2012'de kaydettiği 91 golle bir yıl içerisinde rakip  fileleri en çok havalandıran isim unvanını kazandı.

Barcelona tarihine adını altın harflerle yazdırdı

Barcelona altyapısında 13 yaşında oynamaya başlayan ve 3 yıl sonra da  A takıma yükselen Messi, adını kulüp tarihine yazdırdı.

Arjantinli oyuncu, Barcelona forması altında 523 gol atarak kulüp  tarihinde resmi maçlarda en çok skor üreten futbolcu oldu. Messi, 100 golle  Avrupa kupalarında da Katalan ekibinin en skorer ismi olarak göze çarpıyor. 

Yıldız futbolcu ayrıca, 30 kupayla Barcelona'da en fazla kupa kaldıran  oyuncu unvanını Andres Iniesta ile paylaşıyor.

El Clasico'da Messi faktörü

Dünyanın en fazla izlenen maçlarından El Clasico'nun tarihinde gol  atma rekoru, 24 gol ile Messi'ye ait.

Messi, La Liga'da oynanan El Clasico karşılaşmalarında da 16 golle  rakiplerinin önünde yer alıyor. 

Ayrıca Lionel Messi, İspanya Süper Kupa'da attığı 17 golle kupanın en  skorer ismi olarak öne çıkıyor.

5 kez yılın en iyi futbolcusu seçildi

Barcelonalı oyuncu, 4'ü üst üste olmak üzere (2009, 2010, 2011, 2012,  2015) 5 kez Altın Top ödülünü elde etti.

Messi ayrıca, en genç Altın Top kazanan futbolcu (23 yaş) unvanını da  elinde bulunduruyor.

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