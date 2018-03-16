Messi'den Skomina'ya 'Benimle düzgün konuş, ben sana saygısızlık mı yaptım' Barcelona ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Lionel Messi ile hakem Damir Skomina arasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.