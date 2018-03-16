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Messi'den Skomina'ya 'Benimle düzgün konuş, ben sana saygısızlık mı yaptım'

Barcelona ile Chelsea arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında ev sahibi ekibin yıldız futbolcusu Lionel Messi ile hakem Damir Skomina arasında geçen diyaloglar ortaya çıktı.

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Bir pozisyonda hakemin düdük çalmamasına Arjantinli oyuncunun sinirlenmesiyle başlayan konuşmalarda Skomina, tepki gösteren futbolcuya ‘Leo, biraz yavaş ol’ diye seslendi.  

Bunun üzerine sinirlenen Lionel Messi Sloven hakeme ‘Benimle düzgün konuş, ben sana saygısızlık mı yaptım’ diye çıkıştı. 

Barcelona’nın Chelsea’yi 3-0 yenerek çeyrek finale çıktığı maçta, Messi 2 gol-1 asistle maçın yıldızı olmuştu. 

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