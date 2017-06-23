Messi'nin hapis cezası paraya çevrildi

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin Barcelona Mahkemesi tarafından vergi kaçırma suçlamasıyla aldığı 21 aylık hapis cezasının savcılık tarafından paraya çevrilmesine karar verildiği açıklandı.

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin adli kaynaklara dayandırarak verdiği haberde, Barcelona'da forma giyen Messi'nin sicilinin temiz olması ve iki yıldan daha az hapis cezası almasından dolayı kendisine verilen 21 ay hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verildiği bildirildi.

Messi'nin hapis cezası karşılığında 252 bin avro, aynı suçtan 15 ay hapis cezası alan yıldız oyuncunun menajerliğini de yapan babası Jorge Horacio'nun da 180 bin avro para cezası ödeyeceği kaydedildi. Vergi kaçırma suçlaması ile daha önce onaylanan mahkeme kararı ile Messi 2 milyon avro, babası da 1,3 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı.

29 yaşındaki Arjantinli futbolcu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden 4,1 milyon avroluk vergi kaçırmak suçundan babası ile birlikte hüküm giymişti.