Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Messi'nin parası Arda Turan'dan!

Barcelona'nın Lionel Messi ile sözleşme yenilemek için Arda Turan'ı Çin'e satmayı planladığı iddia edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Lionel Messi ile sözleşme yenilemek isteyen ve maddi kaynak arayan Barcelona'nın, Arda Turan'ı Çin'e satacağı ileri sürüldü.
 
EN AZ 30 MİLYON EURO
 
İspanya basını, Arda Turan'ı Çin'e en az 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satma kararı aldığını yazdı.
 
İspanya'da Messi ile sözleşme yenilemek adına Hırvat orta saha Ivan Rakitic ile de yolların ayrılabileceği iddia edildi.
 
GRAU: "GELİRİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"
 
Barcelona'nın İcra Kurulu Başkanı Oscar Grau, "Barcelona, bütçenin yüzde 70'inden fazlasını maaş için harcayamaz. Dengenin emin olmasını istiyoruz. Gelirimizi arttırmamız gerekiyor. Amacımız dünyanın en iyi oyuncusunun Barcelona'da kalması. Bütçemizi düşünerek titiz bir şekilde çalışıyoruz." açıklamalarını yapmıştı.
 
Barcelona ile bu sezon 22 maçta 12 gol ve 7 asist yapan 29 yaşındaki Arda Turan, kariyer korunu kırmıştı.dedildi.
 
Sporx

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Reina saldırganını yakalamak için düzenlenen operasyondan ilk görüntüler

Güvenliğine yakalandılar!

Güvenliğine yakalandılar!

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

16 yaşındaki Rus kız hurda otomobili öyle bir hale getirdi ki...

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

O memurlara müjde! Yarım gün çalışacak

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Reina katliamcısı yakalandı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA