Messi'nin parası Arda Turan'dan!

Lionel Messi ile sözleşme yenilemek isteyen ve maddi kaynak arayan Barcelona'nın, Arda Turan'ı Çin'e satacağı ileri sürüldü.

EN AZ 30 MİLYON EURO

İspanya basını, Arda Turan'ı Çin'e en az 30 milyon euro bonservis bedeli karşılığında satma kararı aldığını yazdı.

İspanya'da Messi ile sözleşme yenilemek adına Hırvat orta saha Ivan Rakitic ile de yolların ayrılabileceği iddia edildi.

GRAU: "GELİRİ ARTTIRMAMIZ GEREKİYOR"

Barcelona'nın İcra Kurulu Başkanı Oscar Grau, "Barcelona, bütçenin yüzde 70'inden fazlasını maaş için harcayamaz. Dengenin emin olmasını istiyoruz. Gelirimizi arttırmamız gerekiyor. Amacımız dünyanın en iyi oyuncusunun Barcelona'da kalması. Bütçemizi düşünerek titiz bir şekilde çalışıyoruz." açıklamalarını yapmıştı.

Barcelona ile bu sezon 22 maçta 12 gol ve 7 asist yapan 29 yaşındaki Arda Turan, kariyer korunu kırmıştı.dedildi.

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