Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mesut Bakkal - Ümit Özat gerilimi!

Gençlerbirliği ve Alanyaspor oynanan maçta iki takımın hocaları Ümit Özat ve Mesut Bakkal yan yana gelmedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Gençlerbirliği - Alanyaspor karşılaşmasında, daha önce aralarında gerilim yaşanan iki takımın hocası ne maç öncesi ne de sonrası yan yana gelmedi.

Mesut Bakkal, Ümit Özat'tan sonra G.Birliği'nde göreve başladığında "Gelir gelmez ilk yaptığım iş, tesislerde sigara içmeyi yasaklamak oldu. Köy kahvehanesi gibi bir hal almıştı" demişti.

Ümit Özat ise "Sivas'ta futbolculara ana avrat küfür ettiği için kovulduğunu iyi biliyor. Kıraathane işini iyi bilir, Denizlispor'da çalışırken bu işi yapıyordu. Mesut Bakkal benim çapımda değil" sözleriyle meslektaşına tepki göstermişti.

Bu arada Bakkal'dan sonra bir kez daha Başkent ekibinin başına geçen Özat'ın 10 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

(Habertürk)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türk bayrağını Raco´ya diktiler

Türk bayrağını Raco´ya diktiler

Akıllara durgunluk veren kaza

Akıllara durgunluk veren kaza

Kontrolün sağlandığı Racu'dan ilk görüntüler

Kontrolün sağlandığı Racu'dan ilk görüntüler

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

Torosların yabani keçileri böyle görüntülendi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA