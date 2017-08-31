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Mesut Bakkal: Bundan sonra ne yapacağımız önemli

Gençlerbirliği'nin yeni Teknik Direktörü Mesut Bakkal, teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek, 'Şu andaki durumumuz değil, bundan sonra ne yapacağımız önemli' dedi.

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Gençlerbirliği'nde Mesut Bakkal dönemi resmen başladı. Kırmızı siyahlılar Bakkal yönetiminde ilk antrenmanına çıktı. Antrenman öncesinde basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Teknik Direktör Mesut Bakkal, "Şu andaki durumumuz değil, bundan sonra ne yapacağımız önemli" dedi.

"Gençlerbirliği benim evim gibi" diyen Bakkal, "Gençlerbirliği büyük bir camia, her şeyin üstesinden gelmiştir. Yine gelecektir. Teklif geldiğinde hiç düşünmeden kabul ettim. Rahmetli İlhan Bey ile en çok maça çıkan teknik adamlardan biriyim. Burası yuvam benim. İyi işler yapacağımıza inanıyorum. Ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da gidereceğiz. Eksiklerimizle ilgili yönetimimizle konuştum. 1-2 oyuncu alabiliriz. İlhan Bey'in isminin verildiği sezonu iyi bir şekilde geçirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Gençlerbirliği'nde Mesut Bakkal’ın yardımcılıklarını Çağdaş Çavuş, Sedat Bayrak, Ramazan Çelik, Abdullah Kılınç ve Murat Çalış yapacak. Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi.

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