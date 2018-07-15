Mesut Bakkal, Emre Akbaba'nın Alanyaspor'dan ayrılacağını açıkladı

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, yeni sezon öncesi yapılan transferlerden memnun olduğunu, Emre Akbaba'nın da takımdan ayrılmak istediğini açıkladı.

beIN Sports'a konuşan Bakkal, "Bobo geldi, milli takım oyuncularımız da geldi. Emre Güral'ı aldık, iyi bir transfer. Kadroya fazla bir külfet çıkarmadan iyi transferler yaptığımızı düşünüyorum. Ödüllendirilecek bir yönetimimiz var. 'Djalma' dedim aldı, 'Bobo' dedim aldı." ifadelerini kullandı.

Emre Akbaba'nın takımdan ayrılmak istediğini söyleyen deneyimli teknik adam, "Emre'nin de bizimle kalması bir kazanç diye düşünüyorum. Orada oyuncumuz var, bayağı bir isim de kattık. Emre zaten gidecek yani. Gitmek istiyor. Biz de önünü açtık. Şu ana kadar da bir gelişme olmadı. Emre zaten almış gidiyor. Formunun zirvesinde. Döndüğü zaman da aynı formuyla devam ediyor." dedi.

Takımın yeni sezon hedefi ile ilgili de konuşan Mesut Bakkal, "Fazla kadroyla oynamadık. Artık düşme tehlikesi yok. Biz de yaptığımız transferler ile hedefi kanıtladık. Bu kadroyu dağıtmadık, üzerine koyduk. Türkiye Ligi'nde öne giden en iyi ikinci takım Alanyaspor. Geçen seneki sıkıntıların yaşanmayacağına inancım tam. Şehirde zaten inanılmaz güzel bir enerji var. Takımı kurtarmamla da güzel bir enerji oluştu. Düşme tehlikesi değil de; hedefe oynayan bir takım istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.

(Ajansspor)