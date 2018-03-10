Mesut Bakkal: Oyuncularım her şeyi harfiyen yerine getirdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasının açılış maçında Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, "İki haftada 6 puan aldık. Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladı. Bunun arkasında durup, devam etmemiz gerekiyor." dedi. Bakkal, maçın ardından yaptığı açıklamada taraftarın isteği, arzusu ve sezon başından bu yana stadın en dolu halinin kendilerini öne ittiğini söyledi.

Galibiyette taraftarların büyük paya sahip olduğunu ifade eden Bakkal, "Haftaya Göztepe maçında daha kalabalık taraftar bekliyorum. Çünkü bu içine girdiğimiz savaşta taraftarın inanılmaz bir etkisi var. Haftaya da ondan sonraki haftaya da onları bekliyoruz." dedi.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında oyunun istedikleri gibi gittiğini anlatan Bakkal, "Takım adına birlikte oynamak, savunma yapmak, hücuma gitmek ve golleri bulmak önemliydi. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her şeyi harfiyen yerine getirdiler. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler." diye konuştu.

Takımın başına ilk geldiğinde "Çok iyi bir takımım var." dediğini hatırlatan Bakkal, "İki haftada 6 puan aldık. Artık oyuncu grubu kendine yakışanı yapmaya başladı. Bunun arkasında durup, devam etmemiz gerekiyor. Camiaya hayırlı olsun, 2 galibiyet aldık. Rahatladık ama işimiz bitmedi, devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.