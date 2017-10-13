Mesut Bakkal: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Süper Lig'in 8. haftasıda Gençlerbirliği, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Mesut Bakkal'ın açıklamaları şu şekilde;

''Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. İkili mücadelerde öndeyiz ve ben o kadar keyifliyim ki. Birebir oynadık ve hiç alan vermedik. İkinci bölgede Tosic'le Pepe'ye basmadık, Atiba ve Oğuzhan'a top aldı böylece forvetlerine baskı yaptık. Alan bulmalarına müsade ettik. Disiplinli oynadık ve 118 km koştuk. Bu inanılmaz. Böyle olunca yetenekli ayaklarla baş edebiliyosun. Bizim bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Gençlerbirliği'nde çalışmaktan dolayı büyük keyif alıyorum. Galibiyetleri geç yakaladık ama yendiğimiz takımlar Başakşehir ve Beşiktaş. Babel'in hareketi kasti değil ama kart doğruydu. Haftanın ilk maçında iyi maç izlettirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum.''