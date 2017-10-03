Mesut Özil, bedavaya ManU'ya gidiyor
Independent Gazetesi, Mesut Özil'in bonservissiz olarak Manchester United'a imza atacağını iddia etti.
Gazetede "Manchester United, Mesut Özil'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak için ocak ayında görüşmelere başlayacak" bilgisi okuyucularla paylaşıldı.
Mesut Özil için son dönemde Arsenal'den ayrılacağı haberleri Ada'da gazete manşetlerini süslüyordu. Alman milli takım formasını da giyen Türk asıllı yıldızın adı Fenerbahçe ile de anılıyor.
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