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Mesut Özil, Fenerbahçe forması giyecek

Arsenal ile sözleşmesini yenileyen Alman yıldız, kariyerini F.Bahçe'de bitireceğini söyledi.

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Sarı-lacivertli ekibin gözdesi Mesut Özil, Premier Lig'de formasını giydiği Arsenal ile sözleşmesini yenilemişti.
 
Ancak Türk asıllı Alman oyuncu, kariyerini Fenerbahçe'de tamamlamak istediğini yakın çevresine iletti.
 
Mesut'un "Annem Türkiye'de oynamamı istiyor. Onun bu istediğini bir gün mutlaka gerçekleştireceğim. Bunu da Fenerbahçe forması altında yapacağım" ifadelerini kullandı.
 
Mesut Özil, tatillerinde mutlaka Türkiye'ye gelerek buradaki akrabalarıyla da hasret gideriyor.
 
İyi bir F.Bahçeli olan 29 yaşındaki Mesut Özil, kariyerini İstanbul'da bitirmek istediğini kaydetti.
 
Daha önce Real Madrid forması da giyen yıldız oyuncunun Arsenal ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.
 
Özil, sözleşmesi bittiğinde Türkiye'ye gelirse 32 yaşında Fenerbahçe forması giymeye başlayacak. (Fotomaç)

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