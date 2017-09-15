Mesut Özil Fenerbahçe'ye imza atıyor

Arsenal'de performansı eleştiri konusu olan Mesut Özil için İngiliz basınından flaş bir iddia geldi. 28 yaşındaki yıldızın Arsenal'deki kontratı önümüzdeki yaz sona eriyor. Fakat taraflar henüz sözleşme uzatmak için bir girişimde bulunmadı.

Bu gelişmeler ışığında İngiliz The Sun, Mesut Özil'in takımdan ayrılabileceğini ve İngiltere'den ayrılması durumunda en iyi seçeneğin Fenerbahçe olduğunu belirtti. Gidebileceği seçenekler arasında Manchester United ve İnter yer alsa da Mesut vaktinin çoğunu İstanbul'da geçiriyor. Türk asıllı olan Mesut'un, Türk nişanlısı Amine Gülşe nedeniyle sık sık İstanbul'a gelmesi, Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

The Sun'a göre Fenerbahçe taraftarı olan Mesut, Fenerbahçe'den gelecek cazip bir teklife hayır demeyecek. Böylece Fenerbahçe'nin yıllardır aradığı oyun kurucu pozisyonu da bir süper yıldızla dolmuş olacak.

(Skorer)