Mesut Özil'in talibi falan yok!
Arsenal ile henüz yeni sözleşmeye imza atmayan Mesut Özil'in talibi olmadığı yazıldı.
Fenerbahçe’nin Mesut Özil’i transfer etmek istediğini açıklayan gazete olan Express, yeni bir iddia ortaya attı.
Yıldız futbolcunun Sarı-Lacivertliler’den beklediği kadar yüksek bir teklif almadığı belirtildi.
Ayrıca Alman oyuncuya Avrupa’dan başka bir talip de çıkmadığı kaydedildi. Bu nedenle Mesut’un, Arsenal’in sözleşme uzatma teklifini kabul etme kararı aldığı öne sürüldü.
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