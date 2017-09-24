Mesut Özil, Manchester United'a transfer oluyor
Arsenal'le sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil, Londra ekibiyle yeni sözleşme imzalamayacak. Özil yeni adresi ise belli oldu.
Sunday Mirror'un satırlarına taşıdığı haberde, Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Mesut Özil'i takımına katmak için yoğun çaba sarfettiği ve oyuncuyu ikna ettiği yazıldı.
Mesut Özil'in de Manchester United'a gitmek istediği ve Arsenal ile yeni sözleşme imzalamayacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu.
Bu sezon Arsenal formasıyla 4 maça çıkan Mesut Özil, gol veya asist başarısı gösteremedi.
(Habertürk)
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