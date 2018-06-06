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Mesut Özil, Merkel ile bir araya gelmek istemedi

Yıldız oyuncu milli takımının medya gününe katılmayıp Alman basınının ırkçı saldırılarına karşılık verdi.

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan’la fotoğraf çekildiği için linç edilen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Alman basını tarafından ırkçı bir şekilde eleştirilmişti. Mesut Özil de Alman basınına koyduğu tavırla, rengini bir kez daha gösterdi. Takım kaptanı olmasına rağmen Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, kampı ziyaretinde mesafeli duran Özil takım fotoğraf çekiminde de Merkel’in yanında değil, en uzak köşede kalmıştı. Almanya Milli Takım kampında bulunan Mesut dün de medya gününü boykot etti. 23 kişilik kadrodan 22 kişi medya gününe katılırken Mesut, “Ben söyleyecek her şeyi söyledim” mesajı verdi.

(Aksam)

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