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Mesut Özil'den David Villa'ya çok ağır ifadeler!

Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yeni çıkan biyografisi 'Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller'de İspanyol futbolcu David Villa hakkında çok ağır ifadeler kullandı.

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Arsenal'da forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, yeni çıkan biyografisi "Futbolun Büyüsü ve Gerçekleşen Hayaller"de bir dönem Barcelona forması giyen David Villa hakkında ağır ifadeler kullandı.

Real Madrid'de forma giydiği dönemde 2011/12 sezonun başında Barcelona ile oynadıkları ve 3-2 kaybettikleri İspanya Süper Kupası rövanş maçı hakkında konuşan Mesut, kendisine arkadan tokat atan David Villa'yı "korkak köpek" olarak nitelerken şu ifadeleri kullandı:

"[...] Saniyeler içinde kargaşa kopuyor. Dışarıdan bakınca bu sahne; birbirlerini iten, tehdit ve provoke eden, birbirlerine hakaretler yağdıran beyaz-bordo-lacivert formalarla örülü bir yumağı andırıyor. [...] Barça oyuncularının büyük bölümü Marcelo'nun yakasına yapışmak istiyor. Üstüne yürüyorlar, sıkıştırıyorlar ve gerçekten yakışıksız bir biçimde hakaret ediyorlar. 

[...] Ben Marcelo'nun önüne geçip onu koruyorum. Başka bir aptallık daha yapmasın diye onu geri çekiyorum. [...] Ama ben aklı başında davranmaya çalışırken David Villa arkamdan bir anda korkak bir köpek gibi sokulup kafamın arkasına bir şaplak indiriyor. Tam bir rezalet!"

Mesut, kitabında bu olayı "adilik ve sinsilik" olarak yorumlarken kendisine yapılan hareket sonrasını çileden çıktığını ve arkadaşlarının kendisini zor sakinleştirdiğini belirtti.

(Fanatik)

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