Mesut Özil lüks evindeki 3. Selim portresini Fatih Sultan Mehmet diye tanıttı
Arsenal forması giyen Mesut Özil, evinin kapılarını bir YouTube kanalı için açtı. Özil, lüks evindeki 3. Selim portresini İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet diye tanıtarak büyük bir gaf yaptı.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, İngiltere'nin başkenti Londra'daki evinin kapılarını YouTube'daki Hypebeast kanalı için açtı.
Osmanlı eserleri ve 3. Selim'in tablosunun da yer aldığı lüks evini gezdiren futbolcu, 3. Selim'in yer aldığı tabloyu Fatih Sultan Mehmet sandı.
Mesut Özil, kameralara evini gösterdiği sırada, evdeki 3. Selim portresini işaret ederek "O Osmanlı padişahıydı, İstanbul'u fethetti" diyerek büyük bir gafa imza attı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.