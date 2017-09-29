Mesut Özil lüks evindeki 3. Selim portresini Fatih Sultan Mehmet diye tanıttı Arsenal forması giyen Mesut Özil, evinin kapılarını bir YouTube kanalı için açtı. Özil, lüks evindeki 3. Selim portresini İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet diye tanıtarak büyük bir gaf yaptı.