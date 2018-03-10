Mesut Özil'den Umre ziyaretini eleştiren Gauland'a sert yanıt

Özil, "Her zaman sağ ayağımla sahaya ayak basarım. Solak olmama rağmen, sağ elimle yemek yerim. Bunların dini gerekçesi var. Sağ temiz eldir, sol elle pislikler temizlenir. Mesela sol elimle diş fırçalarım. Sahaya ilk olarak sol ayağımı bassam oynayamam."

"RIZKI ALLAH VERİR"

"Santradan kısa bir süre önce Türkçe, 'Allah'ım bugünkü maçımız için bizlere güç ver ve özellikle beni, takım arkadaşlarımı sakatlıktan koru. Allah'ım sen bu rızkı hem veren hem de alansın. Bizleri doğru yoldan şaşırtma' derim. Ondan önce ısınırken Arapça İhlas ve Fatiha'yı okurum. Bu duaları küçükken annem ve babamdan öğrendim. Uykudan uyandıktan ve yemek yedikten sonra okurum. Bu bizim yaşamımızın bir parçasıdır."

UMRE ZİYARETİNİ ELEŞTİREN SAĞCI PARTİ BAŞKANINA CEVAP

Mekke'yi ziyaret ettiği için kendisini eleştiren aşırı sağcı parti AFD'nin Başkanı Gauland'a da kitabında cevap veren Mesut Özil, "Ona göre İslam, Almanya'nın bir parçası değilmiş. Böyle ifadeleri kınamaktan başka bir şey yapamam. Bir şey söylemek, onu olduğundan daha önemli gösterir" ifadesini kullandı.

"ORUÇ KÖTÜYE MUHALİFTİR"

Özil ilk oruç tuttuğunda yaşadığı heyecanı ve faydalarını şöyle anlatıyor:

"İlk orucumu hatırlıyorum. Annem, krallara layık bir sofra hazırlamıştı. Oruç sadece yemek yememek değil, örneğin küfür etmemek ve ahlaka muhalif hareketlerde de bulunmamaktır."