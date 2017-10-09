Mesut Özil'i devre arasında göndermek isteyen Arsenal, Miguel Almiron için girişimlere başladı
Fenerbahçe ve Beşiktaş'la adı anılan Mesut Özil'i ocak ayı da sezon sonu göndermeyi planlayan Arsenal'de Miguel Almiron harekatı başladı.
Arsenal'le sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ya ocak ya da haziran ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in yerine Londra ekibinde Miguel Almiron kadroya katılmaya çalışılıyor.
Amerikan MLS Ligi takımlarından Atlanta United'ta forma giyen Paraguaylı 10 numara için İtalyan ekibi Inter'in de devreye girdiği belirtiliyor. İki takımın da Amerikan ekibine 20 milyon euroluk teklif yaptı ancak 23 yaşındaki Almiron Londra'ya daha yakın...
Almiron, Atlanta formasıyla çıktığı 42 maçta 9 gol atıp, 9 da asist yaptı.
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