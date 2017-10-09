Son Dakika Haberleri E-gazete 9Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mesut Özil'i devre arasında göndermek isteyen Arsenal, Miguel Almiron için girişimlere başladı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'la adı anılan Mesut Özil'i ocak ayı da sezon sonu göndermeyi planlayan Arsenal'de Miguel Almiron harekatı başladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arsenal'le sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ya ocak ya da haziran ayında ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in yerine Londra ekibinde Miguel Almiron kadroya katılmaya çalışılıyor.

Amerikan MLS Ligi takımlarından Atlanta United'ta forma giyen Paraguaylı 10 numara için İtalyan ekibi Inter'in de devreye girdiği belirtiliyor. İki takımın da Amerikan ekibine 20 milyon euroluk teklif yaptı ancak 23 yaşındaki Almiron Londra'ya daha yakın...

Almiron, Atlanta formasıyla çıktığı 42 maçta 9 gol atıp, 9 da asist yaptı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İdlib'de hava saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

İdlib'de hava saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

Sınıra giden Mehmetçik'ten ilk görüntüler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA