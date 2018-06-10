Mesut ve İlkay'a yapılan ırkçılık ciddi boyutlara ulaştı

ALMAN vatandaşı olan iki Türk oyuncunun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la İngiltere ziyareti sırasında fotoğraf çekilmesi Almanların ırkçı yüzünü ve tahammülsüzlüğünü bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Erdoğan’a nefretinden gözü dönmüş Almanlar, bu fotoğrafı ‘Büyük bir suç unsuru’ gibi sundu. Alman basını, Alman politikacıları, Alman futbol adamlarının saçma eleştirilerinden sonra sporculara yönelik ırkçı tavırlar da maçlara damga vurmaya başladı.

HANİ ÖZGÜRLÜKÇÜLERDİ

Avusturya maçından sonra Suudi Arabistan karşılaşmasında da oyuna giren İlkay, ıslıklandı. Özgürlükçü olduğunu iddia eden Alman basını da seyirciyi eleştirmek yerine Mesut ve İlkay’a yönelik suçlamalar yaptı. “İlkay ve Mesut ciddi bir sorun haline gelmeye başladı” şeklinde yaklaşımlarla, iki oyuncunun Almanya Milli Takımı’ndan uzaklaştırılması gerektiği mesajını verdi.

Özrü kabahatinden daha büyük

ALMAN Futbol Federasyonu Başkanı Grindel, İlkay ve Mesut’u suçladı: İki oyuncunun bu çatışmaya yol açması iyi olmadı. Mesut ve İlkay, Cumhurbaşkanı ile görüşeceklerini biliyorlardı ama görüntü alınacağını bilmiyorlardı. Bir hata yaptılar ama ortaya çıkan durumu açıklamaya çalıştılar.

Suçmuş gibi sundu

ALMAN Milli Takım yöneticisi Oliver Bierhoff da Cumhurbaşkanı ile fotoğraf çekilmeyi bir suçmuş gibi sundu: Bu noktada konuşmamak ve olayı uygun zamanda konuşmak üzere kapatmak çok önemli. Tüm oyunculara tavsiyem artık spora odaklansınlar.

İLKAY UMURSAMADI

DAHA önce fotoğraf yüzünden yapılan eleştirilerden incindiğini belirten İlkay, ıslıklayanları ise umursamadığını belirtti. İlkay, “Kim ıslık çalmak istiyorsa çalsın. Herkes istediğini yapmakta özgürdür” şeklinde konuştu.

Mesut reddetti

GEÇTİĞİMİZ hafta içi yapılan medya gününde, konuşmama kararı alan Mesut Özel, Suudi Arabistan maçından önce de röportaj tekliflerini geri çevirdi. Fotoğraf çektirmek isteyenleri kırmayan Mesut, konuşması için uzatılan mikrofonlara, “Bir röportaj mı? Hayır. Konuşmayacağım” cevabı verdi. Alman basını Mesut’un küçük bir diz yarasını bahane edip, gönülsüz davrandığını da iddia etti.

Köprü inşa edin

BEŞİKTAŞ’IN eski golcüsü Mario Gomez de Alman taraftarların artık bu ırkçı tepkilere son vermesini istedi, şu açıklamayı yaptı: Bu konuyu daha fazla bölme girişimi olarak kullanmayın. Bölmek yerine bütünleştirmek için köprü kurun.

İlkay ne yapsın!

ALMAN Milli Takım antrenörü Löw ise İlkay ve Mesut’a sahip çıktı: İlkay ne yapmalı. Bir fotoğraf çekildi ama hiçbir siyasi açıklamada bulunmadı. Buna artık bir son verilmeli.

(Akşam)