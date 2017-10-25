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Mete Kalkavan: Caner'in dediklerinin hiçbirini duymadım

Karşılaşmanın ardından gözlemci ile sohbet eden hakem Mete Kalkavan'ın ise Caner'in söylediklerinden haberi olmadığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ın önceki gün Başakşehir'le oynadığı mücadelenin 87. dakikasında kendisine sart gösteren hakem Mete Kalkavan'a ağır küfürler eden Caner Erkin'e ağır ceza yolda. Kalkavan'a "O... Ç... seni" dediği ekranlara yansıyan tecrübeli oyuncunun bu sözleri hakemin raporuna girmese PFDK'ya sevk edildi.

Karşılaşmanın ardından gözlemci ile sohbet eden hakem Mete Kalkavan'ın ise Caner'in söylediklerinden haberi olmadığı ortaya çıktı. Kalkavan'ın "Statta büyük uğultu vardı. Caner'in dediklerinin hiçbirini duymadım. Bazı pozisyonlarda oyuncular da düdüğümün sesini duymadı" dediği öğrenildi.

KÜFÜRLER RTÜK'E TAKILDI

Caner Erkin'in sinkaflı küfürleri canlı yayında ekranlara yansırken, yayıncı kuruluştaki beIN Final programında bu görüntülere karşılaşmanın ardından yer verilmedi. Yapılan açıklamada, "RTÜK kuralları çerçevesinde ekrana getiremiyoruz" denildi.

(Habertürk)

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