Mete Kalkavan'a çok sert tepki! 'Görevini yaptı...'

Dursun Özbek, Başakşehir - Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başakşehir maçı sonrası hakem Mete Kalkavan'ı sert şekilde eleştirdi.

Basın mensuplarına konuşan Dursun Özbek, "Başakşehir iyi bir takım. Galatasaray bu kupanın en çok kazananı. Mete Kalkavan görevini yaptı. Ligden sonra kupada da Galatasaray'ın ipini çekti" dedi.

Taraftarların "İstifa" tezahüratlarıyla ilgili görüşü istenen Dursun Özbek, "Protestolar olabilir. Seyirci kazanmak için gelmişti. Bu şekilde geri düştükten sonra protesto ediyorlar. Ben hakem üzerinde duruyorum, "Pes" diyorum artık" diye konuştu.

Mete Kalkavan ile ilgili eleştirilerine devam eden Dursun Özbek, "Maçı izliyorsunuz, maçı yavaşlatılmış şekilde veriyorlar, herkes seyrediyor. Karabük maçında penaltı, burada 15 metre ofsayt, dirsek var, kırmızı çıkmıyor. Tek sözüm var, Mete Kalkavan görevini yaptı." ifadelerini kullandı.