Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Metin Albayrak, Arda Turan transferi için 'transfer dönemi başlayınca neler olacak göreceğiz' dedi

Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor’u 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Albayrak, Osmanlıspor karşısında önemli bir skorla galip geldiklerini belirtti.

Son haftalarda eleştirilen Ricardo Quaresma’nın takım için çok önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Albayrak, "Quaresma’nın takıma çok büyük katkısı var. İyi işler yaptığında da, kötü işler yaptığında da çok eleştiriliyor. 2017’nin son golünü attığı için ona teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Şenol Güneş hakkında da görüşlerini aktaran Metin Albayrak, "Hocamız her şeyin en iyisini hak ediyor. Taraftarlarımız da bunun farkında. Ayrıca hafta içi olmasına rağmen tribünleri dolduran taraftarlara da teşekkür ederiz." diye konuştu.

Yurt dışına transferi gündemde olan Cenk Tosun için kendilerine gelen herhangi bir teklif olmadığının altını çizen Albayrak, "Biz de basından öğreniyoruz. Eğer bir teklif gelirse yönetim kurulunda görüşülüp, karar verilir." dedi.

Barcelona’da forma giyen milli oyuncu Arda Turan’la ilgili transfer iddialarına da cevap veren Albayrak, "Arda Turan, Türkiye’ye mal olmuş önemli bir futbolcu. Adının bizimle anılması normal çünkü Beşiktaş, Türkiye’de ve Avrupa’da camiamızı çok güzel temsil etti. Ancak Arda şu an gündemimizde yok. Transfer dönemi başlayınca neler olacak, bekleyip göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Skandal görüntülerinin ardından pastane kapatıldı

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

Cuma günü bu duayı okuyanlar cennetin 8 kapısını açıyor

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA