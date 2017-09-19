Son Dakika Haberleri E-gazete 19Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Metin Albayrak: Bugün Medel ve Quaresma çok iyi oynadı

Beşiktaş Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, 2-0 kazandıkları Atiker Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Süper Lig'in 5. haftasında Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, Fenerbahçe ile haftaya oynayacakları derbiyi beklediklerini söyledi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Şampiyonlar Ligi maçından sonra yorgunduk. Tüm takımı tebrik ediyorum. İyi oynadık ve 3 puanı hak eden taraf bizdik. Şimdi önümüzdeki hafta oynanacak derbiyi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kendi kimliğimize dönmeye başladık"

Derbinin iki takım için de önemli bir maç olacağını söyleyen siyah-beyazlı yönetici, "Fenerbahçe evinde puan farkını azaltmak isteyecek. Biz de rakibimizle puan farkını açmak isteyeceğiz. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz. Formdayız ve formumuz her geçen gün artıyor. Özlenen Beşiktaş'ın futbolu Porto karşılaşmasıyla beraber bugün de sahada kendini belli etti. Kendi kimliğimize dönmeye başladık. Takımımıza güveniyoruz." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın alternatifli bir kadrosu olduğunu vurgulayan Albayrak, "Çok geniş ve her mevkide alternatifli bir kadromuz var. Herkes, formanın aslanın ağzında olduğunun farkında. Futbolcular bunun bilincinde ve giren çıkanı aratmayacak. Bugün Medel de defansta çok iyi bir performans gösterdi. Herkes her yerde oynayabilecek durumda. Bugün Querasma da çok iyi oynadı ama takım olarak iyiydik. Bütün oyuncuların performansını tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansları olduğunu sözlerine ekleyen Metin Albayrak, şunları kaydetti:

"Bu gruptan herkes birinci çıkabilir de çıkamayabilir de. Bizim iç saha maçlarımız çok önem arz ediyor. Deplasmanda Porto galibiyeti ile başlamak çok önemliydi. Bu gruptan çıkıyoruz demek değil. Daha oynayacağımız çok maç var. Özellikle Leipzig maçı çok önemli çünkü fizik gücüyle oynuyorlar. Fikstürümüz de çok dar. Fenerbahçe, Leipzig ardından Trabzonspor ile oynayacağız. Milli maç arasına kadar yoğun fikstürümüz var. Ama büyük takımız ve bunun üstesinden gelebiliriz."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Marmara'dan 2 köpek balığı çıktı

Marmara'dan 2 köpek balığı çıktı

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

Spartalılar' dan kalan yılanlı sütun İstanbul'da

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA