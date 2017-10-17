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Metin Albayrak: Eğer kazanırsak grubumuzda çok büyük bir avantaj elde edeceğiz

Beşiktaşlı yöneticiler Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak, Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco karşılaşması öncesi görüşlerini paylaştılar.

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Siyah-Beyazlı yöneticiler zorlu Monaco maçı öncesinde takımı yalnız bırakmadı. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi, “Galip gelirsek gruptan çıkmak için çok büyük bir şans elde edeceğiz. Bundan sonraki maçlarda daha rahat ve stressiz oynama şansı bulacağız. Avrupa’da iyi ve başarılı bir süreç geçiriyoruz. İnşallah bu bozulmaz ve yolumuza devam ederiz. Futbolun fıtratında bu tip sonuçlar var. Önemli olan sonuç ve ipi göğüslemektir. Bunları konuşmak için daha çok erken. Tabii ki kaybettiğimiz puanlar bizi ileride zorlayacaktır” dedi.

METİN ALBAYRAK: MONACO MAÇININ HAVASI ÇOK FARKLI 

Beşiktaşlı yönetici Metin Albayrak ise şu ifadeleri kullandı: “Buraya 3 puan almak için geldik. Eğer kazanırsak grubumuzda çok büyük bir avantaj elde edip büyük bir olasılıkla çıkacağız. Amacımız da ikinci tura çıkmak. Bu maçın havası farklı olur. Her takımın kötü oynama lüksü vardır. İki sezondur herkesi iyi futbola alıştırdığımız için bir Ankara sendromu yaşadık. Aslında bize hiç yakışmadı ama bunun üstesinden gelebilecek güce ve tecrübeye sahibiz. Monaco maçının havası çok farklı. Herkes bunun bilincinde. Sadece kulübümüz için değil, ülkemiz için de alacağımız puan veya puanlar çok önemli. Biz onlardan çok daha rahatız. Geniş bir kadroya sahibiz. Bize ilk 20 dakika taraftarının da etkisiyle baskı kuracaklardır ama bunun altından kalkacağız.”

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