Metin Albayrak: Her şey bizim elimizde, tek rakibimiz kendimiz

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yönetim kurulu sözcüsü Metin Albayrak, tek rakiplerinin kendileri olduğunu söyledi.

"Her şey bizim elimizde, tek rakibimiz kendimiz"

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Albayrak, Medipol Başakşehir'in puan kaybettiği haftada önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Artık her şey bizim elimizde. Tek rakibimiz kendimiz. Maçlara tek tek bakıyoruz. Önümüzdeki maç çok önemli, Başakşehir'e 3 puan almak için gideceğiz ve inşallah 3 puanla döneceğiz." diye konuştu.

Kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran Albayrak, "Zor bir mücadele oldu. Çok pozisyonumuz var. 3 puan aldık ve çok mutluyuz. Taraftarımızın desteğiyle kazandık. Şampiyonluk hedefimize adım adım gidiyoruz. Güç birliği yapan, birbirine inan bir aileyiz. Hocamız, futbolcu kardeşlerimiz, taraftarımız, camiamız ve yönetim kurulu olarak hedefe emin adımlarla ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Pepe ve Quaresma'nın eksikliğini hissettik"

Metin Albayrak, sakatlığı bulunan Pepe ve cezalı Ricardo Quaresma'nın eksikliğini hissettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Geniş ve derin bir kadromuz var. Bu durumlara hazırlıklıyız. Onların eksikliklerini hissediyoruz ancak bugün oynayan arkadaşlarımız onları aratmadı."