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Metin Albayrak: Lyon'u samimi bulmuyorum

Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Olimpik Lyon ile oynayacakları maç öncesinde TivibuSPOR kanalına açıklamalarda bulundu.

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Metin Albayrak'tan Beşiktaş - Olimpik Lyon maçı değerlendirmesi! Beşiktaş Basın Sözcüsü Metin Albayrak, Beşiktaş - Olimpik Lyon maçı öncesi TivibuSPOR'a konuştu.

Zorlu maçı değerlendiren Metin Albayrak, ''Biz yenebileceğimizi düşünüyoruz. Ama zor bir maç bizi bekliyor, onlar da tura inanıyor çünkü. İlk maçtan sonra başkan, Maç öncesi 2-1 bitecek desek, herkes kağıdın altına imza atardı diyerek bize moral verdi'' dedi.

UEFA'nın verdiği ceza hakkında da konuşan Albayrak, ''Sayın Servet Yardımcı, ceza ile ilgili elinden geleni yapacağını söyledi, ona da teşekkür ederiz. Çok tecrübeli hukukçularımız var, onlarla konuştuğumuzda bu cezanın geri alınabileceğini söylediler. Biz onlara 2 maçımızı izlettik, onlar bize seyrettirmedi. Biz Lyon'u çok samimi bulmuyoruz, bu aşikar. Hakem endişem yok. Son 8'de, bütün dünyanın izleyeceği maçlarda, hakemin hakkaniyetle yöneteceğini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.

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