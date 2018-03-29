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Metin Albayrak, Serkan Reçber'i açıkladı

Beşiktaş Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Serkan Reçber konusuna değindi.

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Beşiktaş yönetimi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yanına kurmayı planladığı 'futbol akademisi' için çalışmalarını sürdürüyor.

Tesisin yapımı için planlanan arazinin devri konusunda bürokratik işlemlerde sona yaklaşan Siyah-Beyazlılar'ın akademide çalışacak futbol adamları için de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Metin Albayrak, Serkan Reçber'in bu isimler arasında olduğunu doğrulayarak "Futbol akademisi için sadece Serkan Reçber değil, 3-4 isimle daha görüşüyoruz. Görüştüğümüz kişilerin görevi sadece altyapı ile ilgili olacak. A takımla herhangi bir bağlantısı olmayacak. Genç yetenekleri keşfedip kulübe kazandırarak, A takıma önerecekler. Anlaşırsak sezon öncesi çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

(Habertürk)

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