Metin Albayrak, Serkan Reçber'i açıkladı
Beşiktaş Futbol Altyapıdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, Serkan Reçber konusuna değindi.
Beşiktaş yönetimi, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yanına kurmayı planladığı 'futbol akademisi' için çalışmalarını sürdürüyor.
Tesisin yapımı için planlanan arazinin devri konusunda bürokratik işlemlerde sona yaklaşan Siyah-Beyazlılar'ın akademide çalışacak futbol adamları için de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.
Metin Albayrak, Serkan Reçber'in bu isimler arasında olduğunu doğrulayarak "Futbol akademisi için sadece Serkan Reçber değil, 3-4 isimle daha görüşüyoruz. Görüştüğümüz kişilerin görevi sadece altyapı ile ilgili olacak. A takımla herhangi bir bağlantısı olmayacak. Genç yetenekleri keşfedip kulübe kazandırarak, A takıma önerecekler. Anlaşırsak sezon öncesi çalışmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.
(Habertürk)
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