Metin Albayrak'tan Fellaini müjdesi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Sözcüsü Metin Albayrak, Göztepe maçı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

İşte Metin Albayrak'ın açıklamaları:

"Hak edilmiş bir 3 puan. Göztepe de iyi hazırlanmış. Herkesi yürekten kutluyorum. Göztepe kulübü bizi çok iyi ağırladı. Onlara teşekkür ediyorum. 3 puanı alan taraf olduk. Çok mutluyum."

"Daha çok haftalar var. Kimse yarıştan kopmadı. Çok sıkı ve çekişmeli bir lig olacak. Sezon sonuna kadar yarış devam edecek diye düşünüyorum."

Fellaini transferi için ne dedi?

"Bizde transfer hiç bitmiyor. Sürekli çalışıyoruz. Zaman çok kısa. Genel olarak çalışmamız var. Scout ekibimiz bu hafta 20 tane canlı maç izledi. Sürekli görüşmeler yapıyoruz. Genel olarak bir çalışmamız var. Bizim Türkiye ve Avrupa’da hedeflerimiz var. Onun için çalışıyoruz."

Aykut Kocaman’ın istifa durumu hakkında

"Başka kulübün tasarrufu ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Biz kendimize bakıyoruz. Beşiktaş koptu, eski Beşiktaş değil diyenler görüyor. Çok tecrübeli bir takımımız, hocamız var. Milli takım arasında 2 hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Bu maçlar İstanbul’da olacak."

Şampiyonlar Ligi yorumu

"Bizim hedefimiz Devler Ligi’nden lider çıkmak. İç sahadaki Porto maçı bizim için çok önemli. Garantileyip bir sonraki tura çıkmak istiyoruz. Şansımıza güzel bir kura da çekersek daha ileriyi de hedefleriz. Tüm kupalarda Beşiktaş’ı en yukarılarda görmek en büyük hedefimiz."