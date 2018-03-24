Fransa Ligue 1 takımlarından Paris Saint Germain'in Belçikalı futbolcusu Meunier, teknik direktör Unai Emery'nin takımdan ayrılacağını ima etti.

Belçika Milli Takımı'nda yer alan ve cuma günü basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Meunier, "Paris'te önümüzdeki sezon teknik direktör de dahil olmak üzere birçok şey değişecek. Kulüp benim durumumu biliyor ve ben de kariyerim için kendimi bir kulüpte ispat etmeliyim" dedi.

Sezona Şampiyonlar Ligi'ni kazanma parolasıyla başlayan ancak Real Madrid'e son 16 turunda elenen Paris Saint-Germain'i büyük bir değişim bekliyor.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; PSG'de teknik direktör Unai Emery ile yollar ayrılacak ve 8 futbolcu satış listesine konacak.

GELİŞİMİNE ENGEL

Sağ bek bölgesinde oynayan Dani Alves'in listenin başına alındığı ve Brezilyalı sağ bekin, Meunier'in de gelişimine engel olduğu düşünüldüğü belirtildi.

Fransız ekibin sol bek bölgesinde oynayan Laywin Kurzawa ve Yuri Berchiche'nin beklenilen katkı yapamadığı, iki oyuncuyla yolları ayırma kararı aldığı kaydedildi.

FİNANSAL SEBEPLER

Haberde; PSG'nin finansal fair play sebebiyle Edinson Cavani, Marco Verratti, Angel Di Maria ve Javier Pastore'yi de satmayı planladığı iddia edildi.

Son olarak Adrian Rabiot'un yüksek kontrat talebinde bulunması sebebiyle genç yıldızın takımdan ayrılmasına izin verileceği ileri sürüldü.

(Sporx)