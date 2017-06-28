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Mevlüt Erdinç Antalyaspor'a çok yakın

Antalyaspor'da transfer çalışmaları devam ederken Mevlüt Erdinç ismi gündeme geldi.

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Antalyaspor'da transfer çalışmaları doğrultusunda Mevlüt Erdinç için girişimler başladı.
 
France Football'da da yer alan iddiaya göre, Akdeniz ekibi 30 yaşındaki forvet Mevlüt Erdinç ile prensip anlaşmasına vardı.
 
Antalyaspor, Mevlüt Erdinç'i transfer etti mi?
 
Akdeniz ekibinin oyuncunun kulübü Metz ile görüşmelerin sürdüğü ve transferi sonuçlandırmak istediği haberde yer aldı. Antalyaspor daha önce Jeremy Menez ve Maicon transferiyle ses getirmişti.
 
Mevlüt Erdinç'in geçen sezonki performansı ve transfermarkt
 
1987 doğumlu Mevlüt Erdinç, geçen sezon Metz formasıyla 28 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Mevlüt Erdinç'in transfermarkt değeri ise 3 milyon Euro.
 
FutbolArena

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