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Mevlüt Erdinç Antalyaspor'dan aldığı teklifi kabul etti

Jeremy Menez, Maicon, Aydın Karabulut ve Boffin transferleriyle gündeme damga vuran Antalyaspor, Mevlüt Erdinç’i de kadrosuna katmak üzere. Akdeniz ekibi, milli forvetle anlaştı, kiralamak için Hannover ile son detayları konuşuyor.

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Transferin en hızlı takımı Antalyaspor bir bomba daha patlatmak istiyor. Rıza Çalımbay yönetiminde zirveyi zorlayacak bir kadro kurmanın peşinde olan yöneticiler, bir süredir peşinde olduğu milli forvet Mevlüt Erdinç’i kadrosuna katmak için çok önemli mesafe kat etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat görüştüğü öğrenilen tecrübeli futbolcunun Antalyaspor’dan aldığı teklifi kabul ettiği öğrenildi.

Geride kalan sezonu Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz’te geçiren Mevlüt, 1 yıl daha sözleşmesi olan Hannover’e geri döndü. Alman ekibi 30 yaşındaki futbolcunun kontratı sona ereceği için kiralamaya pek yanaşmıyor. Ancak başkan Ali Şafak Öztürk’ün bu transferi sona erdirmek üzere yoğun mesai harcadığı ifade ediliyor. Tarafların bu konuya birkaç gün içinde resmiyet kazandırmaları bekleniyor.

Musa da imzalıyor

Bu arada Antalyaspor, Trabzonspor’la sözleşmesi sona eren Musa Nizam’la da her konuda anlaştı. Sol bek ve sol stoperde oynayabilen Musa, 2 yıllık imza atacak.

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