Mevlüt Erdinç'in babası Mehmet Erdinç hayatını kaybetti

Medipol Başakşehir forması giyen Mevlüt Erdinç'in babası hayatını kaybetti.

İşte Başakşehir kulübünden yapılan açıklama;

Futbolcumuz Mevlüt Erdinç’in babası Sayın Mehmet Erdinç’in hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumun cenazesi bugün ikindi namazının ardından memleketi Yozgat’ta defnedilecektir.

Mehmet Erdinç’e Yüce Allah’tan rahmet, başta Mevlüt Erdinç olmak üzere; merhumun ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.