Gökhan Töre 'Referandum' oyunu kullandı tarafını belli etti
Beşiktaş'tan West Ham'a kiralık olarak giden Gökhan Töre, İngiltere'de sandığa gitti.
Premier Lig'de West Ham'da forma giyen Gökhan Töre, referandum oyunu kullandı.
İngiltere'de Türkiye Büyükelçiliği'nde oy kullanırken fotoğrafını yayınlayan Töre, "Oyumuzu kullandık. Herkese mutlu haftalar dilerim." dedi.
EVET KAMPANYASINA KATILMIŞTI
Eski futbolcu Rıdvan Dilmen’in sosyal medyada başlattığı ‘Evet’ kampanyasına son olarak milli futbolcular Gökhan Töre'de katılmıştı. Töre, eski futbolcu Tanju Çolak’ın çağrısına yanıt olarak Twitter hesabından paylaştığı videoda, “Tanju ağabey, güçlü Türkiye için, vatan için, millet için ben de varım." mesajını vermişti.
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