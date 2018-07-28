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MHK Başkanı Namoğlu'ndan Trabzonspor'a ziyaret

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Trabzonspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Yusuf Namoğlu, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret eden Namoğlu'nun, yeni sezonda uygulanacak oyun kuralları ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili takıma bilgi verdiği belirtildi.

Namoğlu'nun, asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu ve genel koordinatör Özkan Sümer'le de bir araya geldiği ifade edildi.

Açıklamada, Hacısalihoğlu ve Sümer'in, ziyaret anısına Namoğlu'na üzerinde adının yazılı olduğu "61" numaralı Trabzonspor forması hediye ettiği aktarıldı.

(AA)

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