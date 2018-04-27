MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Beşiktaş hata yapmaz, kararından vazgeçmesi gerek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Bahçeli, olaylı derbinin kaldığı yerden devam edeceği kararının ardından maça çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ı eleştirerek ''Beklenen netice alınmadı diye sahadan kaçılmaz'' ifadesini kullandı.

Devlet Bahçeli, Beşiktaş yönetiminin karardan vazgeçmesi gerektiğini söyleyerek "Beşiktaş hata yapmaz, yapmamalı. Beşiktaş'a yakışanı 57 dakika oynamışlar, kalanı da tamamlamak. Galip gelirsiniz mağlup olursunuz o ayrı" dedi.

Partiler arası kutuplaşmanın kulüpler arası kutuplaşmaya çevrilmemesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, "O taraftarların ne yapacağı ileride belli olmaz. Onu Beşiktaş’ın Başkanı ne Fenerbahçe'nin Başkanı taşıyabilir. Onun için Beşiktaş kararını değiştirmelidir. Bir Beşiktaşlı olarak söylüyorum" diye konuştu.