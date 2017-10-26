Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Miami Heat: 100 San Antonio Spurs: 117

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat'i 117-100 mağlup eden San Antonio Spurs, 4'te 4 yaptı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

NBA'e 10 maçla devam edildi. San Antonio Spurs, konuk olduğu Miami  Heat'i 117-100 yenerek bu sezon çıktığı 4. karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Spurs'ün all-star forveti LaMarcus Aldridge 31 sayı ve 7 ribauntla  sahanın en skoreri oldu. Rudy Gay 22 sayı, Danny Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kyle  Anderson 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Heat'te Tyler Johnson'ın 23 sayı, James Johnson'ın 21 sayı, 9 ribaunt  ve Goran Dragic'in 20 sayılık performansı yenilgiyi önleyemedi.

Rockets son saniye basketiyle kazandı

Houston Rockets, deplasmanda karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı, Eric  Gordon'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 105-104 mağlup etti.

Rockets adına maçın kahramanı Gordon, 29 sayı ve 5 asist üretti. James  Harden 27 sayı, 13 asist, Clint Capela ise 16 sayı, 20 ribauntla "double double"  yaptı.

76ers'ta J.J. Redick 22 sayı, 5 ribaunt, Joel Embiid 21 sayı, 6  ribaunt, Robert Covington 20 sayı, 6 ribaunt ve Ben Simmons 14 sayı, 9 asist, 7  ribauntla mücadele etti. 5. maçında 4. mağlubiyetini yaşayan 76ers'ta Furkan  Korkmaz süre almadı.

Cavaliers'ta kan kaybı sürüyor

Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers'ı 112-107 yenerek şampiyonluk  favorileri arasında gösterilen rakibine 5. maçında 2. mağlubiyetini yaşattı.

Ev sahibi Nets'te Spencer Dinwiddie 22 sayı, 6 asist, 5 ribaunt,  DeMarre Carroll 18 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalma, Rondae Hollis-Jefferson ve Allen  Crabbe 19'ar sayı üretti.

Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 29 sayı, 13 asist, 10  ribauntla kariyerinin 56. "triple double"ına imza attı. Kyle Korver 22 sayı ve  Kevin Love 15 sayı, 12 ribauntla maçı tamamladı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise  karşılaşmada süre almadı.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Denver Nuggets: 110-93

Detroit Pistons-Minnesota Timberwolves: 122-101

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 104-105

Brooklyn Nets-Cleveland Cavaliers: 112-107

Miami Heat-San Antonio Spurs: 100-117

Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers: 114-96

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 103-94

Phoenix Suns-Utah Jazz: 97-88

Golden State Warriors-Toronto Raptors: 117-112

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 102-99

 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlattı

Trump'ın yüzüne Rus bayrağı fırlattı

Sadece tek bir tuşla çalışıyor

Sadece tek bir tuşla çalışıyor

Nasıl yapıldığı bilinmeyen gizemli yerler

Nasıl yapıldığı bilinmeyen gizemli yerler

500 yıldır kadınların bu manastıra girmesi yasak

500 yıldır kadınların bu manastıra girmesi yasak

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA