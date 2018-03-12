Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Michael Carrick futbolu bırakıyor

Manchester United'ın efsane futbolcusu Michael Carrick sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Manchester United’ta efsaneleşen ve İngiliz ekibinin değişmez oyuncularından olan Michael Carrick, sezon sonunda futbolu bırakıyor. 12 senedir Manchester United’ın formasını terleten başarılı futbolcu United formasıyla 463 maçta 24 gol attı. Manchester forması ile 1 Şampiyonlar Ligi, 5 Premier Lig Şampiyonluğu, 1 İngiltere Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası, 1 UEFA Kupası ve 6 İngiltere Süper Kupası kazanan 36 yaşındaki futbolcu futbolu bu sezon sonunda noktalayacağını açıkladı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA