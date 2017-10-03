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Michael Eneramo Tunus Süper Lig takımlarından Esperance ile anlaştı

Türkiye'de Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir gibi takımların formasını giyen Michael Eneramo'nun son adresi Tunus oldu.

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Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manisaspor'da geçiren ancak daha sonra sezonu transfer olduğu Suudi Arabistan takımlarından Al İttifaq'ta tamamlayan Eneramo, yeni bir maceraya atıldı.

Artık Tunus'ta

Kariyerinde Sivasspor, Beşiktaş, Karabükspor, Başakşehir gibi takımların formasını giyen tecrübeli golcünün son adresi Tunus oldu.

Bir dönem Nijerya Milli Takımı'nda dahi forma giyen Michael Eneramo, kariyerine artık Tunus Süper Lig ekiplerinden Esperance'de devam edecek. 

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