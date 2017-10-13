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Michael Jordan, NBA'de bu sezon yıldız isimlerin aynı takımda toplanmasını eleştirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) efsane oyuncularından Michael Jordan, ligde bu sezon yıldız isimlerin aynı takımda toplanmasını eleştirdi.

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ABD basınına konuşan NBA ekiplerinden Charlotte Hornets'in sahibi  Jordan, bu sezon all-star isimlerin aynı takımda toplanmasını eleştirerek,  "Yıldız oyuncuların takım seçimlerinin, ligdeki rekabete büyük darbe vuracağına  inanıyorum." diye görüş belirtti.

Şampiyonluk yarışının içine fazla kulübün giremeyeceğini savunan  Jordan, " Bu sezon bir veya iki takım çok güçlü olacak. Geriye kalan 28 takım ise  çöplüğe dönecek ve bu sektörde tutunmak için zorlu süreçler yaşayacak."  ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyi basketbolcusu olduğuna ilişkin görüşlere de cevap  veren Micheal Jordan, "Dönemimde Wilt Chamberlain veya Jerry West'e karşı hiç  oynamadım. Birinin diğerinden daha iyi olduğunu söylemek, bana adaletli gelmiyor.  Kariyerim boyunca 6 şampiyonluk kazandım ama eski basketbolcu Bill Russell 11 kez  bunu başardı. Bu durum, onu benden daha mı iyi yapıyor? Hayır, çünkü farklı  dönemlerde oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

NBA'de son üç sezondur finale Golden State Warriors ile Cleveland  Cavaliers takımları kalıyor. Bu finallerden ikisini kazanan Warriors kadrosunu  korurken, 2015-2016 sezonu şampiyonu Cavaliers ise Kyle Korver, Kyrie Irving ve   Derrick Rose gibi yıldız oyuncuların yanı sıra İspanyol Jose Calderon ve milli  oyuncu Cedi Osman'ı da renklerine bağladı.

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