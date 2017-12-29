Michael Schumacher gün geçtikçe eriyor

Michael Schumacher şüphesiz Formula 1'in gelmiş geçmiş en iyi pilotudur. Toplamda 7 kezle en çok kupa kaldıran sürücü olması ve bunların beşini üst üste başarmış birisi olarak, bu rekorunun da henüz kırılamamış olması bu unvana layık olmasında etkilidir. Bir diğer önemli faktörse Alman motorsporları yarışçısının, F1'i geniş kitlelere benimseten ve popülaritesini asıl buradan sağlayan bir figür olmasıyla alakalıdır.

Futbol denince Maradona, basketbol denince Michael Jordan, boksta Muhammed Ali, kitlelerle buluşma durumundan dolayı da simgeleştiler. Bu türün Formula 1'deki örneğinin Michael Schumacher olduğunu söylemekse hiç zor olmaz. Evet, Jordan gibi, Muhammed Ali gibi bir spor ikonudur Schumacher... 2013'te geçirdiği kayak kazasının ardından yaşamdan kopsa da, yaşamın kendisinden kopmamasının altında bu yatmaktadır.

Bugün o talihsiz kazanın dördüncü yıldönümü. Fransa Alpleri'nde 29 Aralık'ta kayak yaparken başını bir kaya parçasına çarpmasının ardından yıllar geçti. Efsane pilot için ne öldü, ne de yaşıyor diyebiliyoruz. Tıbben yaşıyor, ama nasıl? Tam olarak bilemiyoruz. Çünkü ailesi talihsiz olayın ardından 'gizlilik' politikası yürütmeye karar verdi. Eşi Corinna, oğlu Mick ve kızı Gina-Marie kameralardan kaçmasa da, ünlü ismin sağlık durumuyla ilgili ser verip sır vermemeyi bir şekilde başardılar.

Michael Schumacher'in menajeri Sabine Kehm ise bu de facto durumun, bir tür 'omerta'ya dönüşmesinde kilit rol oynadı. Kayak kazasının ardından geçen sürede, basına demeç verme sıklığı 6 ayda bir olan Kehm, her konuşmasında ısrarla belli bir noktanın üstüne parmak bastı. Efsane pilotun durumunun kamuya açık bir konu olamayacağından, ailenin isteği ve Schumi'nin selameti açısından gizli tutulması zorunluluğundan bahsetti.

Ne var ki Schumacher ile ilgili bilgi akışının neredeyse tamamen kesilmiş olması, kendisiyle ilgili haberlerin önünü kesemedi. Dört yıllık süreçte Formula 1 pilotuyla ilgili yapılan haberler öylesine yoğun oldu ki, kimi doğru kimi yanlış bir çok bilgi dolaşıma girdi, saklamanın tırmandırdığı merak duygusuyla en çok okunan haberler arasında yer aldı.

Tabii en çok konuşulan konulardan bir tanesi de, ailenin tutumuydu. Bazı hayranları anlayışla karşılasa da, bir çoğu karşı çıktı. Hastalıkta ve sağlıkta birlikte olma kuralı gibi, başarıdan başarıya koştuğu dönemde hep göz önünde olan Schumacher'in, kötü günlerinde tamamen izole edilmesinin doğru olup olmadığı tartışıldı durdu.

Tek bilgi: Yürüyemiyor

Michael Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili kesin doğru olduğunu söyleyebileceğimiz tek bilgi, şu anda yürüyemiyor olduğudur. Alman eski sporcunun yürüyebildiğine dair haber yapan yayın organıyla davalık olan aile, suçlamasını temellendirmek için Schumacher'in yürüyemediğini söylemek zorunda kaldı. Menajer Kehm bu durumu "Ne yazık ki bazı konulara açıklık getirmek zorunda kaldık. Schumacher'in yürüyebildiği yönündeki iddianın doğru olmadığını belirttik" dedi. 45 kiloya kadar düştüğü ve boyunun 15 cm kısaldığı gibi bilgilerse iddia olarak kaldı.

Haftalık masrafı: 600 bin TL

Schumacher rehabilitasyon sürecini, İsviçre'deki malikanesinde geçiriyor. Cenevre Gölü kenarındaki evde doktorlar ve hemşirelerin de içinde yer aldığı 15 kişilik sağlık ekibi, her gün kendisiyle yakından ilgileniyor. Dört yıllık süreçteki tedavi masrafı 15 milyon sterlin (77 milyon TL) olan Schumacher için bu sağlık ekibineyse, aile tarafından haftalık 115 bin sterlin (600 bin TL) para ödeniyor. Bir tür bitkisel hayatta olduğu düşünülen Schumacher'in görüntüsü alınamasın diye malikane, çok sıkı korunuyor.

En çok kazananlar listesinde

FORBES'in geçtiğimiz günlerde yayınladığı tüm zamanların en çok kazananlar listesinde Michael Schumacher de yer aldı. İlk sırayı Michael Jordan'ın aldığı listede Schumacher, 1 milyar dolarlık (3 milyar 800 milyon TL) kazancıyla beşinci olarak gösterildi.

SON DÖRT YILDAKİ GELİŞMELER

29 Aralık 2013: Meribel'de geçirdiği kayak kazasının ardından çoklu beyin travması geçirdi. İki ameliyat geçirdi, yapay komaya girdi.

30 Ocak 2014: Uyanma sürecini başlatmak üzere, uyuşturulma etkisi düşürüldü.

16 Haziran 2014: Schumacher'in artık komada olmadığı duyuruldu, Fransa'daki hastaneden İsviçre Lozan hastanesine sevk edildi.

9 Eylül 2014: İsviçre'deki hastaneden taburcu edildi, Cenevre Gölü yakınlarındaki evine nakledildi.

20 Haziran 2014: İsviçreli uzman nörolog Erich Riederer, Schumacher'in bundan böyle yatalak kalacağını, eski sağlığına kavuşmasının mümkün olmadığını söyledi.

14 Kasım 2014: Alman halkına ilham kaynağı olmasından dolayı, Bambi Milenyum ödülüne layık görüldü.

23 Nisan 2015: Sabine Kehm, İsviçre'nin Blick ve Alman Bild gazetelerini, Schumacher ile ilgili haber yapmaya devam etmeleri durumunda mahkemeye vermekle tehdit etti.

19 Aralık 2016: Michael Schumacher'in bir fotoğrafının sızdırılması girişimi oldu. 1 milyon sterlin karşılığında medyaya satılmaya çalışıldığı ancak başarılı olunamadığı öne sürüldü.

5 Aralık 2017: Michael Schumacher'in ismi, Dünya Otomobil Federasyonu tarafından düzenlenen Hall of Fame'e kaydedildi.

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