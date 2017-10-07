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Michael Schumacher günden güne eriyor

48 yaşındaki efsane sporcu Michael Schumacher tekrar komaya girdi. Schumacher'in 174 cm olan boyunun 160 cm'ye indiği iddia edildi.

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24 saat suni solunum cihazına bağlı olan Schumacher'in sürekli doktorların gözetimi altında bulunduğu belirtildi. Haberde, eski yarışmacının kaza yapmadan önce 174 olan boyunun 160 cm’ye kısaldığı belirtildi. Daha önce Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.
 
Geçtiğimiz ay Schumacher'in eşi Corinna’nın tedaviyi ABD’de sürdürme kararı aldığı ifade edilmişti.

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