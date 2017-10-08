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Michael Schumacher önce 45 kiloya düştü şimdi de boyu 14 cm kısaldı

Yaklaşık 4 sene önce geçirdiği kaza sonucu uzun süredir suni solunum cihazına bağlı yaşayan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in boyunun 14 santimetre kısaldığı belirtildi.

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Yaklaşık 4 sene önce geçirdiği kaza sonucu uzun süredir suni solunum cihazına bağlı yaşayan Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in boyunun 14 santimetre kısaldığı belirtildi.

Formula 1'in efsane pilotlarından biri olan Michael Schumacher'den üzücü haber geldi. Auto-Bild'de yer alan habere göre Franzıs Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu yaşamını suni solunum cihazı ve doktorlar gözetiminde devam ettiren efsane pilotun boyunun 1.74 cm'den 1.60'a gerilediği belirtildi. 48 yaşındaki pilotun daha önce de kilosunun 45 kilograma kadar düştüğü belirtilmişti.

Schumacher'in eşi Corinna, geçtiğimiz ay tedaviyi Amerika'da devam ettirme kararı almıştı.

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