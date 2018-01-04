Michael Skibbe: Cenk Tosun'un kendini bu kadar geliştirmesi beni hayret ettirdi

Cenk'e ilk kez Bundesliga'da forma veren ve bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Michael Skibbe'den ilginç açıklamalar geldi.

Şu anda Yunanistan Milli Takımı'nı çalıştıran Skibbe, Sky Sports'a verdiği demeçte Cenk'e de değinerek, "Aslında ben de çok da önemli yeri olan bir oyuncu değil. Wolfsburg maçı öncesi Halil (Altıntop) ile Selim (Teber) bana gelerek Cenk'e şans vermem gerektiğini söylediler. Ben de son 15 dakika Halil'in yerine oynattım. Hiçbir varlığı olmadı, zaten sözleşmesinin yenilenmesini de istemedim. Bu kadar kendini geliştirmesi beni hayret ettirdi. Demek ki mükemmel bir teknik adamla çalışıyor" dedi.