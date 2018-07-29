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Mignolet'in menajerinden Beşiktaş açıklaması geldi

Beşiktaş'ın transfer listesinde bulunan Liverpool'un kalecisi Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, transfer için flaş açıklamalar kullandı.

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Beşiktaş'ın kaleci transferi listesinde yer alan Liverpool'un Belçikalı kalecisi Simon Mignolet'in menajeri Nico Vaesen, kalecinin geleceği hakkında konuştu.

''SADECE BEŞİKTAŞ DEĞİL...''

Mignolet için Beşiktaş'ın ilgisini doğrulayan Vaesen, ''Mignolet ile sadece Beşiktaş ilgilenmiyor. Birçok takım, Mignolet ile ilgileniyor. Ancak Mignolet'in Liverpool ile uzun bir sözleşmesi bulunuyor. Teklifler somutlaşmaya başladığında neler olacak göreceğiz.'' sözlerini kullandı.

3. KALECİ OLDU

Liverpool'un 75 milyon Euro'ya transfer ettiği Alisson'un gelmesiyle iyice gözden düşen Mignolet, Karius'un da arkasında kalarak Liverpool'da 3. kaleci konumuna geçti.

Geçen sezon Liverpool'da kaleyi kaptıran 30 yaşındaki kaleci Premier Lig'de 19 maça görev alırken 24 gol yedi, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

(Sporx)

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