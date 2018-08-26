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Mignolet'ten Karius açıklaması! 'Çok tuhaf'

Beşiktaş'ın Loris Karius transferinin ardından Liverpool'un bir başka kalecisi Simon Mignolet'den konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Belçikalı file bekçisi, Karius'un kiralanmasını 'tuhaf' olarak niteledi.

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Beşiktaş, dün akşam İstanbul'a gelen Loris Karius'u Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığını bugün resmen açıkladı.

Siyah Beyazlılar, yeni kalecilerine kavuşmanın sevincini yaşarken Liverpool'un bir başka file bekçisi Simon Mignolet'den konuyla ilgili flaş bir yorum geldi.

Karius'un transferinden önce adı sıklıkla Beşiktaş için geçen Mignolet, ülkesinde yayım yapan Het Laatste Nieuws gazetesine verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Karius'un gidişi benim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Ben oynamak istediğimi hep söyledim. İkinci ya da üçüncü kaleci olmak arasında pek bir fark yok.

Benim için en önemli şey süre alabilmek. Karius'un ayrılışının ardından bana hiçbir şey söylenmedi ve bu nedenle Liverpool'daki geleceğimin nasıl şekilleneceğini bilmiyorum. Ne olacağını bu hafta hep birlikte göreceğiz.

Açıkçası ben varken Karius'un kiralanmasını tuhaf buluyorum. Geçtiğimiz sezon benim önümde yer alan bir kaleci kiralanıyor. Bu çok tuhaf."

(Fanatik)

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