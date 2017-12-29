Miguel Borja Beşiktaş'ın radarına girdi

Forvet arayışında Demba Ba ile her konuda anlaşan fakat Cenk Tosun’un ayrılması durumunda bir golcü daha almak isteyen Beşiktaş Transfer Komitesi, santrfor listesine Palmerias’ta oynayan Miguel Borja’yı da ekledi.

Cyle Larin, Samuel Eto’o ve Andre Pierre Gignac gibi isimleri takip altına alan siyah-beyazlıların, İzleme Komitesi’nin uzun süredir takip ettiği Kolombiyalı Borja ile ilgilendiği belirlendi. 24 yaşındaki golcüyü, Kolombiya Ligi’nde oynadığı dönemden bu yana takip eden İzleme Komitesi, Borja’nın alınmasını tavsiye etti.

Sezon içerisinde Borja başta olmak üzere birçok genç ismi Brezilya’da izleyen Başkan Fikret Orman’ın ise şu an için daha kariyerli ve isim yapmış bir golcüyü kadroda görmek istediğini yakın çevresine söylediği öğrenildi.

Milliyet