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Miguel Lopez: Alper'in pozisyonu kırmızı kartlıktı

Hakem Bülent Yıldırım'ın Alper Potuk'a direkt kırmızı kart gösterdiği pozisyonun kahramanı Miguel Lopez, maç sonunda kararın doğru olduğunu açıkladı.

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Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Teleset Mobilta Akhisarspor'da Miguel Lopez maç sonu açıklamalarda bulundu.

Alper Potuk ile girdiği mücadele sonunda hakem Bülent Yıldırım'ın kırmızı kart göstermesinin doğru olduğunu ifade eden Akhisarspor'lu oyuncu Lopez "O pozisyonda top arada kaldı, bileğime müdahalede bulundu. Hakeme sordum. Kımızı kartlık pozisyon ve  hakem de kırmızı kartı çıkardı" dedi.

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