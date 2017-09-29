Miguel Lopez: Alper'in pozisyonu kırmızı kartlıktı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Teleset Mobilta Akhisarspor'da Miguel Lopez maç sonu açıklamalarda bulundu.

Alper Potuk ile girdiği mücadele sonunda hakem Bülent Yıldırım'ın kırmızı kart göstermesinin doğru olduğunu ifade eden Akhisarspor'lu oyuncu Lopez "O pozisyonda top arada kaldı, bileğime müdahalede bulundu. Hakeme sordum. Kımızı kartlık pozisyon ve hakem de kırmızı kartı çıkardı" dedi.